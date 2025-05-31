ألمانيا تحذر من مضاعفة ترامب للرسوم الجمركية: تمثل تصعيداً جديداً

أعربت رابطة صناعة الصلب الألمانية عن شعورها بالقلق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%.

وقالت المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة الألمانية، كيرستين ماريا ريبل، إن "مضاعفة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب التي أعلنها الرئيس ترامب تمثل تصعيداً جديداً في النزاع التجاري عبر الأطلسي".

وأضافت "فرض رسوم بـ 50% على صادرات الصلب يمثل عبئاً هائلًا على قطاعنا، إذ سيزيد الضغط على الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلًا من أزمة، وسيؤثر على صناعة الصلب لدينا بطرق متعددة"، مضيفةً أن "هذه الإجراءات ستؤثر بشكل أقوى على صادراتنا المباشرة إلى السوق الأمريكية".

وتابعت أن "التأثير غير المباشر ينطوي على إشكالية أكبر، مبينة إن" الدول المصدرة قد تحرم من الوصول إلى السوق الأمريكية بسبب هذه "الرسوم الجمركية الباهظة"، ما سيدفعها إلى تحويل صادراتها من إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي سيزيد ضغوط الاستيراد الكبيرة أصلاً على أوروبا".

واوضحت كيرستين ريبل: "يستورد اليوم بالفعل طن واحد من كل ثلاثة أطنان صلب في أوروبا"،

وأضافت "للأسف وقليلون من يعلمون ذلك، يأتي جزء من هذه الواردات من روسيا، التي تصدر سنوياً بين 3 و 4 ملايين طن من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي".

وأعلن ترامب نيته مضاعفة الرسوم في خطاب ألقاه أمس الجمعة أمام عمال في مصنع للصلب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مؤكداً أن الرسوم الإضافية ستعزز صناعة الصلب الأمريكية.