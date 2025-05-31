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تركيا تنفي مزاعم لقاء مع قيادي في "بي كي كي"


نفت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم السبت (31 أيار 2025)، مزاعم نشرها موقع "المونيتور" الإخباري، عن استعداد تركيا لعقد لقاء مع "فرهاد عبدي شاهين"، أحد قيادات "بي كي كي/ واي بي جي".

وقالت المصادر التي  إن "المزاعم المتعلقة بتركيا وسلطاتها في تقرير المونيتور غير صحيحة".

وكان تقرير موقع "المونيتور" ذكر أن مسؤولين أتراك عرضوا على عبدي عقد لقاء مباشر معه، فيما زعم عبدي خلال تصريح تلفزيوني أنه على اتصال مباشر مع مسؤولين أتراك وأن لديه قنوات اتصال معهم.

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تركيا تنفي مزاعم لقاء مع قيادي في "بي كي كي"
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