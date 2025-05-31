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طهران ترد على تقرير الطاقة الذرية: لا يعكس تعاوننا


ردت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية المخصب لديها، معتبرة أنه لا يعكس مستوى تعاونها.

وقالت في بيان مشترك للخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية، "تقرير غروسي رغم إقراره بتعاون إيران لا يعكس مستوى تعاوننا الحقيقي".

 وأضاف "التقرير يرتكز على مزاعم حول أنشطة ومواقع غير معلنة في عقود ماضية"، مردفا "طهران أكدت مرارا عدم وجود أي موقع أو نشاط نووي غير معلن".

 وتابع "الاستناد لمصادر من الكيان الصهيوني يتنافى مع مبادئ التحقق المهني". 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ادعت، في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها"، كما كشف التقرير أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.

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طهران ترد على تقرير الطاقة الذرية: لا يعكس تعاوننا
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