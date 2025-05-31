"لن نركع تحت الضغط".. رسالة إيرانية نارية للعالم من قلب البرلمان

أكد مسؤول إيراني بارز، اليوم السبت (31 أيّار 2025)، أن برنامج إيران النووي، وخاصة مسألة تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى قدراتها الصاروخية ونفوذها الإقليمي، "ليست مواضيع مطروحة للنقاش في أي مفاوضات جارية أو مستقبلية".

وقال النائب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لـ"بغداد اليوم"، إن الفريق المفاوض الإيراني يتحرك ضمن "خطوط حمراء واضحة حددتها القيادة"، مضيفاً أن مسألة تخصيب اليورانيوم "لم تكن يوماً موضع تفاوض"، وأن أي مقترح يتجاهل هذا الحق "غير قابل للعرض أو القبول أو حتى المناقشة".

وأشار عزيزي إلى أن هناك "توافقاً تاماً" بين وزارة الخارجية، والبرلمان، والفريق المفاوض بشأن الدفاع عن الحقوق النووية الإيرانية، مؤكداً أن تخصيب اليورانيوم "مبدأ لا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال".

من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من الحكومة إن قدرات إيران الصاروخية ودورها الإقليمي أيضاً "خارج نطاق المفاوضات بالكامل"، مضيفاً أن البرنامج النووي يمثل "حقاً سيادياً غير قابل للتفاوض أو المساومة".

وحذّر المصدر، ، من أن "أي تعاون من قبل أطراف إقليمية مع التحركات العدوانية الأمريكية سيواجه برد إيراني حازم وسيتحمل عواقب وخيمة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والدولية بشأن الملف النووي الإيراني، في ظل تجميد المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، وتزايد الضغوط الغربية لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم عالية النسبة في إيران.