منشور جديد من ترامب يثير الجدل.. "مبعوث من الرب"

أثار منشور جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعدما ادعى فيه أنه "مبعوث من الرب".

ونشر ترامب على منصته "تروث سوشال" صورة شخصية له مصحوبة بتعليق غامض يقول: "مرسل بمهمة من الله ولا شيء يمكن أن يوقف ما سيحدث"، مما فتح الباب أمام تفسيرات متضاربة بين مؤيديه ومعارضيه.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى خطاب ديني مثير للجدل. ففي السابق، نشر صورة مفبركة بالذكاء الاصطناعي له مرتديا زيا بابويا بعد وفاة البابا فرنسيس، مرفقة بتعليق ساخر.

كما تزامنت تصريحاته مع انتخاب أول بابا أمريكي للفاتيكان، مما غذى نظريات المؤامرة حول معرفته المسبقة بالأحداث.

ويبدو المنشور الأخير، برغم غموضه، جزءا من استراتيجية ترامب المعتادة لخلق ضجة إعلامية وإبقاء اسمه في دائرة الضوء، حيث يترك عباراته مفتوحة للتأويل بين الجدية والمزاح، مما يضمن