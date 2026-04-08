عراقجي في بيان له : وقف الهجمات سيقابله تعليق العمليات الدفاعية لمدة أسبوعين

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء ( 8 نيسان 2026 )، أن وقف الهجمات الامريكية سيقابله تعليق العمليات الدفاعية لمدة أسبوعين.

وقال عراقجي في بيان إنه "نيابةً عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب عن امتناني وتقديري لإخوتي الأعزاء، دولة رئيس وزراء باكستان شريف، ودولة المشير منير، لجهودهما الدؤوبة لإنهاء الحرب في المنطقة".

وأضاف البيان، أنه "استجابةً للطلب الأخوي الذي تقدم به رئيس الوزراء شريف في تغريدته، وبالنظر إلى طلب الولايات المتحدة إجراء مفاوضات استناداً إلى مقترحها ذي الـ15 بنداً، وكذلك إعلان رئيس الولايات المتحدة قبول الإطار العام لمقترح إيران ذي الـ10 بنود كأساس للمفاوضات، أُعلن بموجب هذا، نيابةً عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: (في حال توقفت الهجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة القوية ستوقف عملياتها الدفاعية)".

ولفت الى أنه "خلال فترة أسبوعين، سيكون المرور الآمن عبر مضيق هرمز ممكناً من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مع مراعاة القيود الفنية".