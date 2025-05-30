ترامب يعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين برسالة تهديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الصين انتهكت اتفاقا مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وكتب في منشور على منصته تروث سوشيال أن "الصين انتهكت تماما اتفاقها مع الولايات المتحدة، وربما ليس هذا مفاجئا للبعض".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لقناة فوكس نيوز أمس الخميس إن محادثات التجارة مع الصين "متعثرة بعض الشيء"، وإن التوصل إلى اتفاق نهائي سيتطلب على الأرجح مشاركة مباشرة من الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وبعد أسبوعين من مفاوضات مثلت انفراجة وأسفرت عن هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قال بيسنت إن التقدم منذ ذلك الحين بطيء لكنه توقع المزيد من المحادثات في الأسابيع القليلة المقبلة.

واتفقت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في مايو/أيار على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، ما مثّل خفضا للتصعيد في خضم حرب تجارية بعد محادثات بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين في جنيف.

وفي إطار هذه الهدنة التجارية، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية موقتا من 145% إلى 30%، في حين قالت الصين إنها ستخفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية المستوردة من 125% إلى 10%.

لكنه لم يعالج الأسباب الكامنة وراء رسوم ترامب الجمركية على السلع الصينية، والتي تتمثل بشكل رئيسي في شكاوى الولايات المتحدة القديمة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تهيمن عليه الدولة ويعتمد على التصدير، مما ترك هذه القضايا للمحادثات المستقبلية.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت "أعتقد أننا سنجري المزيد من المناقشات معهم في الأسابيع المقبلة، وأعتقد أنه قد يكون هناك، في مرحلة ما، اتصال هاتفي بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينغ.