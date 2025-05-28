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قائد الحرس الثوري يحذر أمريكا وإسرائيل: أيدينا على الزناد


حذر القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء (28 أيّار 2025)، المسؤولين الأمريكيين بالقول: "نحن مستعدون لأي سيناريو، أيدينا على الزناد، ونكون في حالة الترقب. وإذا ارتكبتم أي حماقة، فستتلقون رداً لن ينسى".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن "اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، صرح خلال لقائه بعناصر الحرس في محافظة همدان، قائلاً: (إن الإمامة والقيادة هي هبة من الله جعلت الشعب الإيراني جديراً بها، وهذا يعكس رفعة وكرامة هذا الشعب)".

وقال سلامي إن "لإيران شعب عظيم، يحسن التصرف في اللحظات الصعبة، وله تأثير في أعماق عقول الأعداء الشيطانية".

وأوضح، أنه "عند مواجهة العدو، يجب أن نعرف نهاية عمق تفكيره ونواياه"، مشيراً إلى أن "الحرب المعرفية للعدو هي إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها لاختراق أعماق أفكار المجتمع؛ وعادة لا يتم التوعية بشكل كافٍ في هذا المجال، لكن بالإمكان تنوير العقول من خلال الجهاد والعمل الواعي في هذا السياق"

وأكد اللواء أن "جاهزية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أعلى مستوى"، مؤكداً: "نحن في حرب شاملة، ونشهد حرباً اقتصادية، وعقوبات، وضغوطاً سياسية عالمية، وحروباً إعلامية واسعة النطاق، وعمليات إعلامية ودعائية قاسية وعنيفة، وغزوات ثقافية، وتهديدات متنوعة من الأعداء يفرضونها على هذه الأمة من بعيد ومن قريب".

وأشار إلى أنه "على الرغم من كل هذه التهديدات من الأعداء، لا يزال هذا البلد صامداً"، مضيفاً أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتقدم بخطى ثابتة، ولن تستسلم الأمة الإيرانية أبداً للإرادة السياسية للآخرين. نحن مسيطرون في مجال الدفاع، ولطالما حشدنا القوة لمواجهة أعظم قوى العالم".

وأكمل أن "الصهاينة يواصلون تحركاتهم ضد بلدنا وتهديد الأمة الإيرانية، ورداً على ذلك، أحذرهم مجدداً من أنهم إذا استمروا في ارتكاب الأخطاء والحماقات، فسنفتح عليهم أبواب النار بلا حدود".

وتابع: "نقول أيضاً للمسؤولين الأمريكيين إننا مستعدون لأي سيناريو. لن تستسلم بلادنا أبداً للإرادة السياسية للآخرين، أيدينا على الزناد ونحن في حالة ترقب.. إذا ارتكبتم أي خطأ، فستتلقون على الفور رداً ستنسون ماضيكم".

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