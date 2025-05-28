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ترامب يكشف : حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران


كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن وجود محادثات جيدة بين بلاده وإيران.

وقال ترامب في كلمة له، "لدينا محادثات جيدة مع إيران، ونبلي بلاء حسنا بشأن غزة وإيران".

 وأضاف "حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران، وقلت لنتنياهو إن أي خطوة ضد إيران ليست ملائمة". 

ولفت ترامب "أخبرت نتنياهو أنه من غير المناسب اتخاذ إجراء ضد إيران لأننا نجري محادثات جيدة للغاية"، مضيفا "أعتقد أن إيران تريد إبرام صفقة". 

وتابع "أبلغت نتنياهو أننا قريبون من التوصل إلى حل بشأن إيران"، مشددا بالقول "يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسابيع المقبلة". 

وأجرت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.

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