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عراقجي: لن تبقى أي قضية لمناقشتها في الملف النووي إذا كانت بريطانيا مصرة على موقفها


أكد وزير الخارجية الإيرانية أنه سوف لن تبقى أي قضية لمناقشتها في الملف النووي إذا كانت بريطانيا مصرة على موقفها بعدم تخصيب اليورانيوم في إيران، حيث يشكل ذلك انتهاكاً واضحاً منها لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزامات بريطانيا كعضو متبقٍ في الاتفاق النووي.

وفي تدوينة على موقع إكس كتب عراقجي: إذا كان موقف بريطانيا هو عدم تخصيب اليورانيوم في إيران، فلن تبقى لدينا أي قضية لمناقشتها في الملف النووي.

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: واصلت إيران التواصل متعدد الأطراف مع بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة بحسن نية، حتى مع استمرار الولايات المتحدة في عدم إظهار أي استعداد لإشراكهم في المفاوضات الجارية.

وخلص إلى القول: إذا كان موقف بريطانيا هو "عدم تخصيب اليورانيوم" في إيران - وهو انتهاك واضح لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزامات بريطانيا كعضو متبقٍ في خطة العمل الشاملة المشتركة - فلن تبقى لدينا أي قضية لمناقشتها في الملف النووي.

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