إيران تندد بـ"إيقاف" رجل دين في السعودية أثناء الحج

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، عن إيقاف رجل الدين غلامرضا قاسميان، من قبل السلطات السعودية أثناء أدائه مناسك الحج، فيما وصفت الحادثة بأنها "غير مبررة وغير قانونية".

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، علي أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي إن "الموضوع قيد المتابعة الجادة من قبل وزارة الخارجية والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية تتابع القضية عبر القنوات الدبلوماسية.

سبب الاعتقال وانتقادات قاسميان للسعودية

وبحسب تقارير إعلامية، فإن سبب الاعتقال يعود إلى مقطع فيديو نشره قاسميان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه السياسات الثقافية للمملكة العربية السعودية، ووصفها بأنها "عودة إلى إعدادات مصنع بني أمية".

وقال في الفيديو: "لم يعد عليكم الذهاب إلى أنطاليا من أجل القمار والمجون والحفلات الفاحشة، تعالوا إلى مكة والمدينة. لقد أصبح الأمر هنا على حاله كما كان في زمن بني أمية." كما وصف السلطات السعودية بأنها "تجّار وسالبو القبلة".

يُعد قاسميان من رجال الدين وهو أيضًا مؤسس حوزة "مشكات" الدينية في طهران، وناشط معروف في الوسط الديني .