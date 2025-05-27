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الرئيس الإيراني يشيد بدور عُمان في الوساطة بين طهران وواشنطن


أشاد الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، بالدور الفعّال والبنّاء الذي تؤديه سلطنة عُمان في إطار الوساطة الجارية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً تقدير طهران لجهود مسقط في تسهيل مسار المفاوضات غير المباشرة.

وقال الرئيس الإيراني خلال لقائه سلطان عُمان، هيثم بن طارق في العاصمة مسقط: "نقدّر عالياً الدور النشط والبنّاء الذي تلعبه سلطنة عُمان في مسار المفاوضات غير المباشرة، ونأمل أن تسفر هذه الجهود عن نتائج إيجابية تخدم أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف: "لدينا ثقة كاملة بعُمان، وهذا يضع على عاتق البلدين مسؤولية مضاعفة لتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ التفاهمات المشتركة".

وأكد الرئيس الإيراني أن "البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة يمكن تسخيرها في خدمة التنمية والازدهار، ليس فقط للشعبين الإيراني والعُماني، بل أيضاً لشعوب المنطقة".

من جانبه، شدد سلطان عُمان على استمرار جهود بلاده لدعم الحوار وتقريب وجهات النظر، مؤكداً أن نجاح إيران في هذا المسار يُعد نجاحاً للمنطقة بأسرها.

وقال السلطان هيثم إن "مسقط تتابع مسار التفاوض بجدية، ونعتبر نجاح إيران في هذا الإطار نجاحاً إقليمياً، وندعم تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، ونرحب بأي شراكة مع طهران، لا سيما في الجوانب العسكرية والمصالح المشتركة".

وتأتي هذه التصريحات وسط تجدد الحديث عن احتمالات استئناف جولات المفاوضات غير المباشرة، رغم تأكيد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في وقت سابق أنه "لم يُحدد بعد موعد للجولة المقبلة"، مؤكداً أن "الحوار مستمر سعياً للوصول إلى تفاهم يُعزز أمن واستقرار المنطقة".

ووصل الرئيس الإيراني عصر اليوم إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستمر يومين، فيما قالت الوكالة الرسمية في تقرير لها إن "عمان وإيران يوقعان على 18 وثيقة تعاون بين البلدين بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الثنائي وتوسيع العلاقات في المجالات القانونية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والصحية والدفاعية والإعلامية والتكنولوجيا والطاقة والتعدين".

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