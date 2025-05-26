بزشكيان: الحدود الإيرانية الباكستانية يجب أن تكون خالية من الإرهاب

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان ان الحدود الإيرانية الباكستانية يجب أن تكون خالية من الإرهاب.

وقال الرئيس بزشكيان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء باكستان عصر اليوم الاثنين: "إن باكستان دولة مجاورة مهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعلاقات التاريخية بين البلدين متجذرة في الروابط الحضارية والثقافية التي تعود إلى قرون وحتى آلاف السنين".

وأكد الرئيس الإيراني وجود وجهات نظر مشتركة بين طهران وإسلام آباد بشأن القضايا الإقليمية والعالم الإسلامي والقضايا الدولية، وأضاف: "في اللقاء مع أخي رئيس وزراء باكستان والوفد المرافق، أكدنا على توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والدولي".

وفي إشارة إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين، قال رئيس الجمهورية: "إن الجانبين ملتزمان بتنفيذ الوثائق والاتفاقيات المهمة التي تم توقيعها مسبقاً، وكان هذا الموضوع محور مناقشاتنا".

وأكد بزشكيان أيضا على ضرورة تحسين أمن الحدود وقال: نعتقد أن الحدود المشتركة لإيران وباكستان يجب أن تكون خالية من انعدام الأمن ووجود الجماعات الإرهابية، ولحسن الحظ أن البلدين يتشاركان وجهات نظر مشتركة في هذا الصدد ولديهما تصميم قوي على مواجهة التهديدات الأمنية.

وفي إشارة إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الاستقرار الإقليمي، تابع: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر استقرار وازدهار وسلام الشعب الباكستاني الكريم جزءاً من مصالحها واهتماماتها العليا".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ايران تعتبر الحفاظ على الأمن المستقر والسعي إلى إقامة علاقات ودية مع جيراننا من بين مصالحنا المشتركة، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بوقف إطلاق النار وإحلال السلام بين باكستان والهند. ولا شك أن حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وخلق الأمن في المنطقة والعالم.

وتابع: "نعتقد أن منطقة غرب وجنوب آسيا بحاجة إلى الأمن والسلام أكثر من أي وقت مضى، ولتحقيق هذه الغاية نعتبر التشاور والتفاعل الإيجابي مع الدول المجاورة والشركاء الدوليين الآخرين أمرا ضروريا".

بزشكيان: تم مناقشة القضية الفلسطينية في هذا اللقاء

واضاف: أنه تم في اللقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني مناقشة الوضع في المنطقة والعالم الإسلامي، وقبل كل شيء القضية الفلسطينية، وباعتبارهما عضوين فعالين في منظمة التعاون الإسلامي، تدعم إيران وباكستان القضية الفلسطينية وشعب غزة المستضعف.

وتابع: "إننا ندين بشدة استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وصمت الدول الغربية ودعمها". ولذلك فإننا ندعو الدول الإسلامية إلى تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم وغزة.

شهباز شريف : ندعم بشكل كامل حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

من جانبه قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر أخي مسعود بزشكيان على جهوده وعلى اتصاله بي قبل بضعة أسابيع للتعبير عن قلقه بشأن الوضع في شبه القارة الهندية".

وقال "أشكر أخي العزيز على اهتمامه ومشاعره الأخوية تجاه الشعب الباكستاني"، واضاف: "لقد خرجت باكستان من هذه الأزمة بفخر وانتصار، بدعم من قواتها المسلحة القوية". أيضًا؛ كما قدم الشعب الباكستاني دعمه للقوات المسلحة في بلاده.

واستطرد القول: "نريد السلام وسنعمل من أجله وسنعمل على تحقيقه عبر الحوار". ونحن نميل إلى حل قضايانا، مثل قضية كشمير، والتي تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدوليمن خلال المفاوضات.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "نحن مستعدون للتفاوض مع الهند بشأن قضايا مختلفة مثل تجارة المياه ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا، بشرط أن يكونوا جادين أيضاً بشأن هذه القضية". ولكن إذا هاجمونا فإننا سندافع عن أنفسنا، وإذا قبلوا السلام فإن ذلك سيظهر أنهم جادون حقا.

وقال شهباز شريف: "إننا ندين بشدة الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط، مثل غزة، حيث استشهد أكثر من 50 ألف شخص". أعتقد أن الوقت قد حان لكي يستخدم المجتمع الدولي نفوذه للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وإلا فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه.

وتابع: "إن باكستان تدعم إخوانها وأخواتها في غزة في تحقيق السلام والازدهار والسعادة". ونحن في نهاية المطاف ندعم بشكل كامل حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.