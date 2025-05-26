توتر متصاعد.. ترامب يصف بوتين بـ "المجنون"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ" مجنون" بسبب الهجمات التي تشنها موسكو على المدن الأوكرانية، محذراً من أن أي محاولة للسيطرة على أوكرانيا كلها " ستؤدي إلى سقوط روسيا".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" أمس، إنه "كانت لدي دائماً علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن شيئاً ما أصابه. لقد أصبح مجنوناً تماماً".

وحذّر ترامب من أنه "قلت دائماً إنه يريد أوكرانيا كلها وليس جزءاً منها فقط، وربما يتضح أن هذا صحيح، ولكنه إن فعل، سيؤدي ذلك إلى سقوط روسيا".

كما اتهم ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "لا يقدم أي خدمة لبلاده بالطريقة التي يتحدث بها"، معتبراً أن "كل ما يخرج من فمه يسبب مشاكل، لا أحب ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".

وفي وقت سابق، أعرب ترامب عن "استيائه" من بوتين بسبب الهجمات الروسية بالمسيرات على أوكرانيا، متهماً إياه بأنه "يقتل الكثير من الناس"، كما هدد بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتمكن الجانبان الروسي والأوكراني من الاتفاق على وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أنه "قطعاً" يفكر في زيادة العقوبات الأميركية على روسيا رداً على الضربات الأخيرة.