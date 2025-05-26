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طائرة مسيرة تهاجم السفارة الروسية في السويد


أعلنت السفارة الروسية في السويد، تعرضها لهجوم بمسيّرة قامت بإلقاء علبة طلاء على المبنى.

وقال مصدر في السفارة في حديث لوكالة "نوفوستي" يوم الاثنين: "منذ مايو 2024، سجلت 11 هجوما على مقر السفارة باستخدام طائرات مسيّرة، تم خلالها إلقاء عبوات دهان، مما تسبب في أضرار مادية".

وأضاف، "في عدة حوادث من هذا النوع، تعرضت سيارات البعثة الدبلوماسية لأضرار أيضا".

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا سترسل مذكرة احتجاج إلى السلطات السويدية بشأن الهجوم الأخير على السفارة.

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