الرئيس بزشكيان يستقبل رسميا رئيس وزراء باكستان

استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان عصر اليوم الاثنين في مراسم رسمية رئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

واقيمت هذه المراسم في مجمع سعدآباد الثقافي التاريخي.وتم في مراسم الاستقبال الرسمية، عزف النشيدين الوطنيين الايراني والباكستاني واستعراض حرس الشرف، تم تقديم أعضاء الوفد الرسمي.

وتتضمن برامج هذه الزيارة الرسمية عقد لقاء مشترك للوفدين الرفيعي المستوى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان، فضلاً عن عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الايراني ورئيس وزراء باكستان.

وتأتي زيارة شهباز شريف لطهران في إطار جولة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تتضمن الزيارة عقد مباحثات رفيعة المستوى حول العلاقات المشتركة، والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب لقاءات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.