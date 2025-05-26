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بقائي : تخصيب اليورانيوم "جزء لا يتجزأ" من برنامجنا النووي


أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين (26 أيّار 2025)، أن بلاده تعتبر تخصيب اليورانيوم جزءاً لا يتجزأ من برنامجها النووي السلمي، ولا تقبل إبداء مرونة ولو طفيفة بشأن التخصيب.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي، إن "تخصيب اليورانيوم يعد جزءاً لا يتجزأ من برنامج الطاقة النووية السلمية والصناعة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجب الحفاظ عليه بالكامل".

وأضاف أننا "لسنا مخوّلين على الإطلاق بإبداء أي مرونة بشأن التخصيب، ولو بشكل طفيف"، مؤكداً أنه "لم يتم التطرق إلى 'اتفاق مؤقت' خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حتى الآن".

تقدم "غير حاسم" في مفاوضات روما

ويوم الجمعة الماضية، أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسماً".

ولفت إلى أنه سيعمل على "توضيح القضايا المتبقية حتى يمكن المضي قدمًا نحو التوصل إلى اتفاق مستدام بين الطرفين".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الجولة الخامسة من المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، يوم الجمعة الماضية، تُعد من أكثر الجولات مهنية منذ بدء المفاوضات، مؤكداً أن "الوفد الإيراني طرح مواقف طهران بوضوح وثبات، دون تغيير أو تنازل".

وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 نيسان الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 نيسان.

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