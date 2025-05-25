طهران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بأعمال السفير الفرنسي للاعتراض على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن طهران.

وذكرت الوكالة أن الاستدعاء تم من قبل رئيس الدائرة الثانية لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية محمد تنخائي، حيث نقل احتجاجات إيران الشديدة في هذا الصدد.

ووصف رئيس الدائرة الثانية لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية ادعاءات وزير الخارجية الفرنسي بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية لإيران، مدينا هذه المواقف غير المسؤولة والاستفزازية.

كما طالب محمد تنخائي بتوضيح رسمي من وزارة الخارجية الفرنسية.

يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي قال قبل أيام إن بلاده سوف تقدم دعوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية "لانتهاكها واجب منح الحماية القنصلية" لاثنين من موظفيها ما زالا مسجونين لدى طهران.