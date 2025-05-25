رئيس الوزراء الباكستاني يزور طهران غدا

أعلن المستشار السياسي في مكتب الرئيس الإيراني أن الرئيس بزشكيان سيستضيف رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف وفده المرافق غدا الاثنين.

وسيصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طهران في إطار جولاته الإقليمية التي تشمل أربع دول في المنطقة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن شهباز شريف سيقوم بزيارات رسمية إلى تركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان وطاجيكستان من اليوم (25 إلى 30 مايو).

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الباكستاني مشاورات مفصلة مع كبار المسؤولين في هذه الدول الأربع بشأن تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات الدولية.