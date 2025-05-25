عراقچي: موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير محدد وموقف إيران من التخصيب واضح

أكد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، اليوم الأحد (25 أيار 2025)، بعد حضوره جلسة لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن تاريخ الجولة القادمة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم يُحدد بعد، مشددًا على وضوح موقف إيران بشأن تخصيب اليورانيوم.

وأضاف عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "المفاوضات هي معركة إرادات مستمرة، ونحن نستمد دعمنا من الشعب الإيراني، وخاصة ممثليه في البرلمان. وسيُعرف مصير هذه المفاوضات حين تتحقق حقوق الشعب الإيراني."

أكد الوزير: "لسنا في عجلة من أمرنا، ولا نرغب في تأخير، أي ساعة تُرفع فيها العقوبات مبكرًا سنرحب بها وسنعمل من أجلها، لكن ليس على حساب حقوق الشعب الإيراني، ومن بين هذه الحقوق قضية التخصيب التي نعتبر موقفنا فيها واضحًا وثابتًا".

كما أعلن إبراهيم رضائي، خلال جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، التي عُقدت اليوم بحضور عراقجي، أن الأخير قدم تقريرًا عن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وشرح تفاصيل الجولة الخامسة من المفاوضات في روما.

وأكد عراقجي أن إيران لا تتفاوض تحت الضغط، وأن دبلوماسيتها تسير بذكاء وتركز فقط على الملف النووي، مشددًا على أن سياسة إيران واضحة ولن تتأثر بالتهديد أو الترهيب أو الإغراء.

وأشار وزير الخارجية إلى معارضة الاحتلال الإسرائيلي لعملية تخصيب اليورانيوم داخل إيران، محذرًا من أن أي حرب في المنطقة ستلحق الضرر بجميع الدول وستؤثر على المنطقة بأسرها.

بدوره، صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الأخبار المتداولة حول موعد ومكان الجولة القادمة من المفاوضات بين طهران وواشنطن هي مجرد "تخمينات إعلامية"، مؤكدًا أن "تاريخ الجولة المقبلة لم يُحدد بعد".

وأضاف بقائي تعليقًا على البيان المنتشر في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" والمنسوب إلى وزارة الخارجية العمانية، أن هذا النص ملفق ولا صحة له.