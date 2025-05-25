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روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بعملية كبرى نتيجة لمحادثات إسطنبول


أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت (24 أيار 2025)، عن عملية تبادل كبرى للأسرى تم الاتفاق عليها خلال أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من 3 سنوات جرت في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "أُعيد 270 عسكريًا روسيًا و120 مدنيًا، بينهم مدنيون عادوا من منطقة كورسك أسرتهم القوات المسلحة الأوكرانية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية و120 مدنيًا".

بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تم تنفيذ عملية "تبادل للأسرى مع روسيا شملت 390 شخصًا تنفيذًا للجزء الأول من اتفاقية التبادل 1000 مقابل 1000"، وتوقع "استمرار تبادل الأسرى يومي السبت والأحد وإتمام الاتفاق بالكامل".

واتفقت روسيا وأوكرانيا خلال محادثات استمرت ساعتين في إسطنبول الأسبوع الماضي على تبادل ألف أسير، لكنهما لم تتفقا على وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب تعليقًا على عملية التبادل: "هل يمكن أن يكون هذا بداية لشيء أعظم؟"، في إشارة إلى إمكانية توصل الطرفين إلى وقف لإطلاق النار.

وتقول أوكرانيا إنها مستعدة على الفور لوقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، لكن روسيا -التي بدأت الحرب في 2022 وتحتل الآن حوالي خُمس أوكرانيا– تقول إنها لن توقف الحرب حتى تلبى شروطها أولًا.

وأكد زيلينسكي أن كييف "تدرس كل الاحتمالات" بشأن مكان عقد اجتماع ثنائي جديد مع الروس، ولا سيما "تركيا والفاتيكان وسويسرا". وأثار البابا ليو الـ 14 والولايات المتحدة وإيطاليا احتمال إجراء المفاوضات المقبلة في الفاتيكان.

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