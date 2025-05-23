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وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات النووية اليوم هي الأكثر مهنية


 

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، جولة المفاوضات النووية الخامسة بين طهران وواشنطن في روما بـ"الأكثر مهنية"، فيما أكد وصول الطرف الأمريكي لـ"فهم أفضل" حول موقف إيران، حيث ذكر عراقجي في كلمة له بعد انتهاء جولة المفاوضات الخامسة، إن "جولة المفاوضات النووية اليوم كانت الأكثر مهنية ووضحنا فيها مواقفنا".

وأضاف أن "مواقفنا واضحة وهناك الآن فهم أفضل وأوضح لدى الطرف الأمريكي بشأنها".

كما أشار إلى أن "وزير الخارجية العماني سعى لإزالة العقبات بيننا وبين الجانب الأمريكي"، فيما لفت إلى أنه "من المقرر أن نبحث مع الجانب الأمريكي الأفكار التي طرحها وزير خارجية عمان دون تعهدات مسبقة".

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