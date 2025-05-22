بوتين: شرعنا بإقامة منطقة أمنية عازلة على حدود أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بدء بإقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بوتين إن "قراراً اتُّخِذ بإنشاء منطقة عازلة أمنية ضرورية على طول الحدود. وقواتنا المسلحة تنجز هذه المهمة الآن".

وأشار إلى أنه، في "ضوء الوضع في مناطق كورسك وبيلغورود وبريانسك، يجب تنفيذ العمل لاستعادة وإعادة بناء كل ما دُمّر، ومساعدة السكان على العودة إلى قراهم وبلداتهم الأصلية حيث تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وأكد الرئيس الروسي على "ضرورة استعادة البنية التحتية للنقل وغيرها، وضمان العمل المستقر للمنشآت الصناعية والزراعية، ودعم رجال الأعمال وفرق العمل التابعة لهم".