إطلاق نار يغلق بوابة مقر المخابرات المركزية الأمريكية

أعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، غلق بوابة مقرها الرئيسي في ولاية فرجينيا بعد حادث إطلاق نار.

وقالت الوكالة الأمريكية إن "بوابة المقر الرئيسي لوكالة المخابرات الأمريكية CIA في ولاية فرجينيا، أغلقت، بعد حادث إطلاق نار".

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "حراس الأمن أطلقوا النار على سائقة بعد محاولتها اقتحام بوابة مقر المخابرات المركزية بفرجينيا".

وأشارت إلى أن "الحادثة هي الثانية في مقر وكالة المخابرات المركزية خلال شهرين".