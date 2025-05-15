الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع ممثلي نظام كييف

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الخميس (15 أيّار 2025)، بأن الوفد الروسي وصل إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع نظيره الاوكراني.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم، ستنعقد في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022".

فيما أعلن ديوان الرئاسة التركية أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.

وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل أردوغان في مقر إقامته في أنقرة، اليوم، فلاديمير زيلينسكي الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.