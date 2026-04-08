مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن التزمت باستمرار سيطرتنا على هرمز وقبول التخصيب

أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن واشنطن التزمت باستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز وقبول التخصيب، حيث ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي في بيان، ان "الولايات المتحدة التزمت من حيث المبدأ بعدم الاعتداء، فضلاً عن الالتزام باستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز وقبول التخصيب، بالإضافة الى رفع العقوبات الأولية والثانوية وإنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس الحكام".

وأضاف ان "الولايات المتحدة التزمت بدفع تعويضات لإيران وسحب القوات القتالية الأميركية من المنطقة، فضلاً عن وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية في لبنان".

كذلك لفت المجلس الى ان "إيران ومجاهدي المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة وجهوا ضربات تاريخية للعدو"، منوهاً بأن "إيران وجبهة المقاومة لقّنتا أعداء البشرية درساً لا يُنسى بعد معركة تاريخية"، وتابع ان "العدو في حالة انهيار ولم يعد أمامه سوى الاستسلام لإرادة الشعب الإيراني وجبهة المقاومة".