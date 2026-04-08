الصفحة الدولية

زاخاروفا: نهج الهجوم العدواني غير المبرر على إيران مني بالهزيمة


علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قائلة إن نهج الهجوم العدواني غير المبرر قد مني بالهزيمة، حيث ذكرت زاخاروفا في تصريحات لإذاعة سبوتنيك: "جميع التصريحات التي أدلي بها بشأن ضرورة التصرف بشكل أكثر عدوانية، أو الهجوم بشكل أقوى، أو نشر المزيد على وسائل التواصل الاجتماعي والحديث عن "النصر" هذه المواقف باتت خارج نطاق الواقع، هذا النهج تعرض لهزيمة ساحقة، تماما كما حدث مع نهج الهجوم العدواني الأحادي وغير المستفز".

وأضافت أن رفض الجانب الروسي دعم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز حال دون استخدام المجلس لأغراض غير نزيهة محتملة.

وأوضحت زاخاروفا أن الجانب الروسي عمل بنشاط على مشروع القرار المقدم من البحرين بشأن مضيق هرمز، مع استبعاد الفقرات غير المقبولة، وقدم مقترحاته وكان مستعدا لتقديم تسويات معقولة لضمان أن يكون النص مفيدا وغير ضار.

كما نوهت إلى أن نيبينزيا بعد التصويت أشار فورا إلى استعداد روسيا لتقديم مشروع بديل جاهز يحتوي على البنود الأساسية المهمة للنظر فيه من قبل مجلس الأمن.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز. وأشار المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى أن روسيا لا يمكنها دعم نص من شأنه أن يرسي سابقة خطيرة للقانون الدولي.

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل
الرئيس الفرنسي: اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يشمل لبنان أيضاً
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينشر آية قرآنية في "مشهد النصر" ويلمح إلى هزيمة أمريكية
مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن التزمت باستمرار سيطرتنا على هرمز وقبول التخصيب
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لأسبوعين
عراقجي في بيان له : وقف الهجمات سيقابله تعليق العمليات الدفاعية لمدة أسبوعين
بيان هام من المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني حول ايقاف العدوان الامريكي الصهيوني لمدة اسبوعين
التلفزیون الإيراني : بقبول شروط إیران لإنهاء الحرب أعلن ترامب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعین
ترامب يعلن تعليق القصف والهجوم ضد إيران لمدة أسبوعين
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
