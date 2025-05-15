الخارجية الايرانية: وقف البرنامج النووي غير مطروح إطلاقا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس (15 أيّار 2025)، أن وقف البرنامج النووي غير مطروح إطلاقا.

وقال بقائي في تصريحات إن "المفاوضات التي أجريت حتى الآن كانت مفيدة"، مؤكدا، أن" وقف البرنامج النووي غير مطروح إطلاقا"

وأضاف، أنه "استفدنا من تجارب الماضي المريرة ونعلم تماما أين يجب أن نتخذ التدابير اللازمة".

وبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن موعد ومكان الجولة الخامسة من المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يُحددا بعد. وأضاف بقائي: "نتعامل مع المفاوضات مع الولايات المتحدة بدقة ووفقًا للأطر المحددة".

وكان بقائي قد كتب في وقت سابق، بعد انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، على منصة "إكس": "محادثات صعبة لكنها مفيدة، أُجريت بهدف فهم أفضل لمواقف الطرفين، والبحث عن حلول منطقية وواقعية لتسوية الخلافات".

وفي السياق ذاته، كتب بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في حينه على "إكس": "الجولة الخامسة من المفاوضات ستُعقد بعد مشاورات الطرفين مع قيادتيهما".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي حققت تقدمًا وُصف بالمفيد حتى الآن، وذلك في ظل استمرار المحادثات غير المباشرة بين الطرفين عبر وسطاء.

وأشارت الخارجية، أن الوفد الإيراني يواصل مناقشة عدد من القضايا الفنية والضمانات المطلوبة لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مضيفًة أن طهران لا تزال ملتزمة بالحل الدبلوماسي.