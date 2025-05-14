طهران ترد بشدة على تصريحات ترامب: أنتم من أعاق تقدمنا

هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشدة، اليوم الأربعاء (14 أيار 2025)، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران، واصفًا إياها بأنها "تحمل رؤية خادعة للغاية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي من تسببت في معاناة الشعب الإيراني اقتصاديًا، وليس السياسات الداخلية أو الخارجية لطهران.

وكان ترامب قد قال في تصريح له من الرياض إنه "سيدفع إيران إلى الإفلاس إذا تراجعت عن الاتفاق النووي".

من جهته أكد عراقجي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، أن العقوبات الأمريكية، والضغوط المستمرة، والتهديدات العسكرية والمدنية على مدى أربعة عقود، هي التي وقفت عائقًا أمام تطور إيران وتقدمها.

وانتقد الوزير ما وصفه بالتناقض في تصريحات ترامب، قائلاً: "ليس من المنطقي أن يفرض أقصى درجات الضغط على إيران، ثم يتحدث عن مشاكلها الاقتصادية كما لو لم يكن له دور فيها".

وتابع: "للأسف، الولايات المتحدة كانت العائق الأساسي أمام تقدم إيران على مدى أكثر من أربعين عامًا، من خلال عقوباتها وضغوطها وتهديداتها العسكرية وغير العسكرية".

وأضاف أن "السبب الحقيقي للمشكلات الاقتصادية في إيران هو السياسات الأمريكية الاستكبارية المفروضة على شعبنا"، مشددًا على أن "واشنطن تتجاهل جرائم إسرائيل في المنطقة، وتحاول تقديم إيران كتهديد، وهو تضليل واضح وقلب للحقائق"، وفق تعبيره.

وأوضح أن "هذه السياسة الأمريكية لن تنجح في تغييب الحقائق، ولا في كسب ثقة شعوب المنطقة التي باتت أكثر وعيًا بخلفيات التصعيد والمواقف الدولية".

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن زيارته الأخيرة إلى قطر والسعودية جاءت في إطار المباحثات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تحقيق تفاهم إقليمي شامل يخدم استقرار المنطقة، قائلاً: "نحن مهتمون جدًا بأن يتحقق تفاهم إقليمي حقيقي، يراعي مصالح جميع شعوب المنطقة، ويقلل من التوترات والتدخلات الخارجية".

وبيّن عراقجي أن التحركات الدبلوماسية الإيرانية ستستمر، داعيًا إلى تعاون إقليمي بديل عن التحالفات العدائية والتجييش الإعلامي.