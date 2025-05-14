الصفحة الدولية

طهران ترد بشدة على تصريحات ترامب: أنتم من أعاق تقدمنا


هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشدة، اليوم الأربعاء (14 أيار 2025)، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران، واصفًا إياها بأنها "تحمل رؤية خادعة للغاية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي من تسببت في معاناة الشعب الإيراني اقتصاديًا، وليس السياسات الداخلية أو الخارجية لطهران.

وكان ترامب قد قال في تصريح له من الرياض إنه "سيدفع إيران إلى الإفلاس إذا تراجعت عن الاتفاق النووي".

من جهته أكد عراقجي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، أن العقوبات الأمريكية، والضغوط المستمرة، والتهديدات العسكرية والمدنية على مدى أربعة عقود، هي التي وقفت عائقًا أمام تطور إيران وتقدمها.

وانتقد الوزير ما وصفه بالتناقض في تصريحات ترامب، قائلاً: "ليس من المنطقي أن يفرض أقصى درجات الضغط على إيران، ثم يتحدث عن مشاكلها الاقتصادية كما لو لم يكن له دور فيها".

وتابع: "للأسف، الولايات المتحدة كانت العائق الأساسي أمام تقدم إيران على مدى أكثر من أربعين عامًا، من خلال عقوباتها وضغوطها وتهديداتها العسكرية وغير العسكرية".

وأضاف أن "السبب الحقيقي للمشكلات الاقتصادية في إيران هو السياسات الأمريكية الاستكبارية المفروضة على شعبنا"، مشددًا على أن "واشنطن تتجاهل جرائم إسرائيل في المنطقة، وتحاول تقديم إيران كتهديد، وهو تضليل واضح وقلب للحقائق"، وفق تعبيره.

وأوضح أن "هذه السياسة الأمريكية لن تنجح في تغييب الحقائق، ولا في كسب ثقة شعوب المنطقة التي باتت أكثر وعيًا بخلفيات التصعيد والمواقف الدولية".

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن زيارته الأخيرة إلى قطر والسعودية جاءت في إطار المباحثات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تحقيق تفاهم إقليمي شامل يخدم استقرار المنطقة، قائلاً: "نحن مهتمون جدًا بأن يتحقق تفاهم إقليمي حقيقي، يراعي مصالح جميع شعوب المنطقة، ويقلل من التوترات والتدخلات الخارجية".

وبيّن عراقجي أن التحركات الدبلوماسية الإيرانية ستستمر، داعيًا إلى تعاون إقليمي بديل عن التحالفات العدائية والتجييش الإعلامي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طهران ترد بشدة على تصريحات ترامب: أنتم من أعاق تقدمنا
الكويت تعلن سحب جنسية نحو 1300 شخص
ترامب يوقع اتفاقية تعاون اقتصادي تاريخية مع قطر بقيمة تزيد عن تريليون دولار
زعيم كوريا الشمالية يدعو قواته إلى الاستعداد الكامل للحرب
ترامب يرفع العقوبات عن سوريا: آن الأوان لمنحها فرصة جديدة
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا.. بلدية "طرابلس المركز" تحذر من خطورة الاقتتال الداخلي وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعا عاجلا لتهدئة الأوضاع في طرابلس
اشتباكات عنيفة في طرابلس بين قوات الردع واللواء 444
ليبيا.. فرار جماعي لسجناء محكومين بأحكام مشددة من سجن الجديدة في طرابلس بسبب اشتباكات عنيفة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك