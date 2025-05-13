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اعتقال متهم باشعال حريق في منزل رئيس الوزراء البريطاني


 تجري الشرطة البريطانية تحقيقا بشأن احتمال تورط شاب يبلغ من العمر 21 عامًا بثلاثة حرائق اندلعت في العاصمة لندن خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن شرطة العاصمة :" ان الشاب تم اعتقاله على خلفية حريق اندلع في الساعات الاولى من صباح امس الاثنين في المنزل الخاص برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الواقع في منطقة كنتيش تاون شمال لندن، واسفر الحريق عن اضرار بمدخل المنزل، دون ان يسفر عن اي اصابات.

وبحسب بيان صادر عن شرطة العاصمة، فإن المشتبه به محتجز حاليًا بعد توقيفه بشبهة اشعال حريق عمدًا بنية تعريض حياة الآخرين للخطر، كما أوضحت الشرطة أن توقيفه مرتبط أيضًا بحادثتين اخريين، ويجري التحقيق فيما إذا كانت تلك الحوادث مترابطة.

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اعتقال متهم باشعال حريق في منزل رئيس الوزراء البريطاني
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