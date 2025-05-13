الصفحة الدولية

ترامب يوافق على تبادل التحية مع أحمد الشرع خلال وجوده غداً بالسعودية


أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء (13 أيار 2025)، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تبادل التحية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال تواجدهما غدًا في المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا التطور وسط مشاركة واسعة في قمة اقتصادية تعقدها الرياض، بحضور رؤساء وزعماء عدد من الدول، في إطار مساعٍ سعودية لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "علاقة اقتصادية عميقة تجمع المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 500 مليار دولار بين عامي 2013 و2024".

وأضاف خلال تصريحات رسمية نقلتها وسائل إعلام سعودية، أن "الرياض وقعت اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار مع الولايات المتحدة"، في مؤشر على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين رغم التغيرات السياسية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يوافق على تبادل التحية مع أحمد الشرع خلال وجوده غداً بالسعودية
ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
البيت الأبيض يعلن توقيع أكبر صفقة دفاعية في التاريخ مع السعودية.. ماذا تتضمن؟
الجولاني يتوجه إلى السعودية للقاء ترامب
اشتباكات وتوقف حركة الطيران في مطار طرابلس
نائب أمريكي يطالب بالتحقيق في هدية لترامب من قطر
إيران تعلن عن زيارة وشيكة للرئيس الروسي إلى طهران
أمير الكويت يعلن رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وزيارة بيروت
الإعلام الأمريكي: هذا هو القرار "المزلزل" الذي وعد ترامب بإعلانه
إيران تكشف نتائج التحقيق بانفجار ميناء رجائي "الكارثي"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك