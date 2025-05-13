ترامب يوافق على تبادل التحية مع أحمد الشرع خلال وجوده غداً بالسعودية

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء (13 أيار 2025)، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تبادل التحية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال تواجدهما غدًا في المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا التطور وسط مشاركة واسعة في قمة اقتصادية تعقدها الرياض، بحضور رؤساء وزعماء عدد من الدول، في إطار مساعٍ سعودية لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "علاقة اقتصادية عميقة تجمع المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 500 مليار دولار بين عامي 2013 و2024".

وأضاف خلال تصريحات رسمية نقلتها وسائل إعلام سعودية، أن "الرياض وقعت اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار مع الولايات المتحدة"، في مؤشر على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين رغم التغيرات السياسية.