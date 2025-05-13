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ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا


أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، (13 أيار 2025)، عن سلسلة قرارات مفاجئة تتعلق بالملف السوري.

وكشف ترامب في كلمته في منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي، المنعقد في الرياض التي وصلها اليوم عن خطوات اتخذتها إدارته لتطبيع العلاقات مع سوريا، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا.

وأكد ترامب أنه سيقوم بالدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن الوقت قد حان لمنح سوريا فرصة جديدة، متمنياً لها حظاً طيباً.

وأوضح ترامب أن قراره برفع العقوبات جاء بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي،" مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا".

وأثنى ترامب على "التحول الكبير والرائع" الذي تشهده المنطقة بقيادة الملك سلمان وولي عهده، مؤكداً على أن "لا مكان أفضل من أمريكا لتحقيق الثروات بفضل وجودي".

كما وصف ترامب شبه الجزيرة العربية بأنها "مكان جميل"، مخاطباً الحضور بأنهم "من أكثر الأمم ازدهاراً في العالم".

وأضاف ترامب: "من الرائع أن تستضيف السعودية كأس العالم والبطولات الأخرى"، مشيراً إلى "الروائع والجواهر في الرياض وأبوظبي من صنع قادتها".

وتوقع أن "الرياض ستصبح مركز أعمال للعالم بأسره"، معتبراً ما يحدث في المنطقة "معجزة حديثة على الطريقة العربية".

وأشار ترامب إلى أن "القطاعات غير النفطية في السعودية تجاوزت إيراداتها القطاع النفطي"، معتبراً ذلك إنجازاً مهما".

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