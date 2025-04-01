ردا على تصريحات واشنطن.. الجيش الصيني يطلق مناورات عسكرية لتطويق تايوان

أعلن الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، عن إطلاق تدريبات مشتركة حول تايوان، كتحذير بعد أيام من تعهد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث بالتصدي لـ"العدوان الصيني" خلال أول زيارة يقوم بها إلى آسيا.

وأفادت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "التدريبات، التي ستشهد محاصرة القوات المسلحة الصينية لتايوان من تجاهات متعددة، تركز أساسا على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي، والسيطرة المشتركة والتفوق الشامل، والهجوم على الأهداف البحرية والبرية، وحصار المناطق الرئيسية والممرات البحرية لاختبار قدرات العمليات المشتركة للقوات الصينية".

وأضاف البيان: "إنه تحذير صارم ورادع قوي ضد القوى الانفصالية لـ(استقلال تايوان)، وإجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية".

وتأتي المناورات العسكرية الصينية الأخيرة في الوقت الذي تترقب فيه تايوان بقلق قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل علاقات واشنطن العالمية بسياسته الخارجية "أمريكا أولا"، والتي تتجاهل الضمانات التي كانت قائمة منذ عقود تجاه أوروبا وتدفع الحلفاء والشركاء الآسيويين القدامى لدفع المزيد من الأموال مقابل الحماية الأمريكية.