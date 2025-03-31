علي لاريجاني : طرحنا للمفاوضات غير المباشرة هو لاختبار الطرف الأمريكي

قال علي لاريجاني مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، بإن إسرائيل ترغب في دفع الولايات المتحدة للمواجهة مع إيران.

وذكر لاريجاني إن "إسرائيل ترغب في دفع الولايات المتحدة للمواجهة مع إيران". وأضاف: "إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجيا تجاه النووي الإيراني فستجبرنا على اتخاذ مسارات أخرى".

وبين، أن "محتوى رسالة ترمب لا يختلف عن تصريحاته لكنها كانت بلغة دبلوماسية". وتابع: "طرحنا للمفاوضات غير المباشرة هو لاختبار الطرف الأمريكي".