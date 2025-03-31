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الحرس الثوري الايراني يعلن احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين في مياه الخليج


أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين من شبكات تهريب الوقود، في المياه الخليجية.

وذكرت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني، أنه تم ضبط ناقلتي نفط أجنبيتين تحملان اسم "ستار 1" و"فينتاج"، من شبكات تهريب الوقود في المياه المركزية للخليج.

وكانت هاتان الناقلتان، وعلى متنهما طاقم من 25 فردا، متورطتين في تهريب الوقود بشكل منظم في المياه الوسطى للخليج، حيث كانتا تحملان ما يزيد على ثلاثة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب، وفق بيان الحرس الثوري.

وتمت الإشارة إلى أنه جرى التعرف على هاتين الناقلتين من خلال الرصد الاستخباري من قبل عناصر المنطقة البحرية الثانية للإمام الحسن المجتبى في بوشهر، ويتم نقلهما إلى رصيف بوشهر النفطي للحجز وتفريغ الوقود وفقا لأمر قضائي.

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الحرس الثوري الايراني يعلن احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين في مياه الخليج
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