الجيش الإسرائيلي يعلن تفكيك الوحدة المسؤولة عن الخطط ضد إيران

أعلن جيش النظام الإسرائيلي، اليوم الاثنين (31 آذار 2025)، تفكيك الوحدة العسكرية المسؤولة عن وضع الخطط العسكرية المتعلقة بالنظام الإيراني، معلنة إعادة عناصرها الى مراكزهم الاصلية وإيقاف عملها بشكل كامل.

وقالت صحيفة تايمز اوف إسرائيل في خبر ان "المديرية الثالثة في مركز البحث الاستراتيجي الإسرائيلي، أعلنت تفكيك الوحدة العسكرية المسؤولة عن وضع الخطط المتعلقة بايران بشكل كامل، تحت أوامر عسكرية مباشرة من رئيس اركان جيش النظام الإسرائيلي الجديد ايال زمير".

وأوضحت الصحيفة، ان "الوحدة المسؤولة عن وضع الخطط المتعلقة بايران داخل دائرة التخطيط الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي، أسست عام 2020 واستمرت بالعمل خلال السنوات السابقة، حيث اتى قرار تفكيكها اليوم بعد تولي رئيس اركان الجيش الجديد مسؤولية منصبه".

يشار الى ان الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن أسباب تفكيك الوحدة التي عرفت بوضع الخطط الإسرائيلية المتعلقة باستهداف ايران وتقييم المخاطر القادمة منها تجاه إسرائيل، كما لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن انشاء أي بديل للوحدة المفككة على الرغم من وصف عملها الأمني بــ "الحيوي".