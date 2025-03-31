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فرنسا.. حكم بالسجن 4 سنوات على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان


حكمت محكمة فرنسية، الإثنين، على زعيمة "حزب التجمع الوطني" المتطرف مارينلوبان، بالسجن 4 سنوات، سيكون عامان منهم مع النفاذ، مع منعها من الترشح لمنصب عام لمدة 5 سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة.

وقررت محكمةباريس إدانة 8 نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني، إلى جانب لوبان، بتهمة اختلاس الأموال العامة، في قضية إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي.

وتقلب إدانة لوبان، المشهد السياسي في فرنسا رأسا على عقب، إذ كانت زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز للرئاسة قبل انتخابات عام 2027، وفقا لنتائج استطلاعات الرأي.

وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي، إن لوبان "شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي، لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا".

وأضافت: "منذ عام 2009، وضعت لوبان نفسها في قلب هذا النظام.. الذي أسسه والدها وشاركت به منذ عام 2004".

وأدانت المحكمة لوبان و8 آخرين كانوا أعضاء بالبرلمان الأوروبي و12 مساعدا في البرلمان، بإساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي. ولم توجه لهم المحكمة تهم اختلاس الأموال بل باستخدامها لمصلحة الحزب.

واتهمت لوبان، التي لم تتحدث للصحفيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى "إنهاء مستقبلها السياسي"، مدعية وجود "مؤامرة" لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة. ودفع المتهمون باستخدامهم الأموال "بصورة مشروعة".

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