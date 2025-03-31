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إيران تعلن جاهزية صواريخها في ظل تصاعد التوتر، وأمريكا قد تدفع الثمن


في تصعيد جديد يعكس التوتر المتزايد بين طهران وواشنطن، أفادت صحيفة "طهران تايمز" بأن إيران قامت بتحميل صواريخها على منصات الإطلاق في جميع مدنها الصاروخية تحت الأرض، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ الآن جاهزة للإطلاق في أي وقت، إذ حذرت الصحيفة من أن أي تصعيد عسكري ضد إيران سيكلف الحكومة الأمريكية وحلفاءها "ثمنا باهظا"، فيما تم وصف الوضع ب "فتح صندوق البارود".

وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد يوم الأحد أنه قد يلجأ إلى قصف إيران وفرض "رسوم جمركية ثانوية" عليها في حال فشل المحادثات النووية.

وفي مقابلة مع قناة "إن بي سي"، قال ترامب إن "مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يجرون محادثات، وإذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق، فستتعرض لقصف لا مثيل له".

بالمقابل، نقلت وكالة "فارس نيوز" عن القوات المسلحة الإيرانية تأكيدها على تحميل جميع صواريخها الدقيقة على منصات الإطلاق في مدنها العسكرية تحت الأرض، في مؤشر على استعدادها لأي مواجهة محتملة.

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