وجّه الخرف دونالد ترامب تهديدا لإيران من احتمال أن يتم قصفها، وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها، إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مقابلة مع NBC News: "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف". كما أشار هذا الخرف الارعن إلى إمكانية إعادة فرض قيود اقتصادية، على غرار إجراءاته السابقة.

وقال ترامب لكريستين ويلكر من NBC: "هناك احتمال أنه إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسأفرض عليهم رسوما جمركية ثانوية كما فعلت قبل أربع سنوات". وأضاف: "لقد أوصلهم ذلك إلى الموقف الذي كانوا يطمحون إليه بشدة".

وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وهو الاتفاق الذي فرض قيودا قوية على برنامج طهران النووي المثير للجدل مقابل تخفيف العقوبات.

وقال الرئيس الإيراني، الأحد، إن الجمهورية الإسلامية ترفض التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي الذي يتطور بشكل سريع، في أول رد من طهران على رسالة بعث بها الرئيس دونالد ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق.