رئيس الوزراء يعلن الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

‏أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، الموافقة على تزويد لبنان بالوقود، إذ ذكر بيان لمكتب السوداني، أنه "‏أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري".

كما أكد السوداني، خلال الاتصال، "دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بجميع مكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعماره، كما أكد موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر".

فيما لفت رئيس مجلس الوزراء إلى "الدور الفاعل الذي يؤديه بري في الوضع السياسي اللبناني، ورفض الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي يقع ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب".

بالمقابل، قدم بري شكره لرئيس مجلس الوزراء على "مواقفه الداعمة للبنان وسيادته، مؤكداً الحرص على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات".