حزب الشعب الجمهوري يندّد بـ"الانقلاب المدني" ويوجه تحية لأكرم إمام أوغلو في المعتقل

وجّه رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا أوزغور أوزيل خلال كلمة له أمام تجمع جماهيري للمعارضة في إسطنبول سلاما لرئيس بلدية إسطنبول الموقوف في السجن مجددا رفض الانقلاب المدني على الشعب، إذ ذكر أوزيل في كلمته أمام التجمع الذي نظمه أكبر أحزاب المعارضة التركية اليوم السبت في منطقة مالتيبي بالشطر الآسيوي من إسطنبول: "نوجّه من هنا سلامنا لكلّ المعتقلين السياسيين في سجن سيليفري وغيره من السجون التركية، وللرئيس أكرم إمام أوغلو وغيره من رؤساء البلديات والمسؤولين المعتقلين".

كما أضاف: "نقف هنا اليوم، لرفض الانقلاب المدني على إرادة الشعب، ومنذ التاسع عشر من الشهر الجاري، حاولت الجهات الرسمية تعطيل تحرّكاتنا، من خلال إغلاق الشوارع والميادين ومنع التجمّعات، ووقف حركة الباصات والمترو والسفن لمنع وصول أنصارنا لبلدية إسطنبول الكبرى ".

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري: "عشرات الآلاف لا يزالون يصلون لهذا التجمّع الكبير سيرا على الأقدام، بسبب إغلاق الشوارع، واليوم تكتبون التاريخ هنا، وتواجهون الانقلابيين على إرادة الشعب".

كما اعتبر أوزيل في كلمته أن في 19 الشهر الجاري "انطلقت خطة الانقلاب على المنتخبين من الجانب النظري للجانب العملي".

وحمل التجمع المعارض عنوان "التجمع الجماهيري الكبير، من أجل الحرية لمرشحنا الرئاسي أكرم إمام أوغلو"، لرفض اعتقال ومحاكمة رئيس بلدية إسطنبول، والذي تمت إقالته من منصبه بقرار من وزارة الداخلية التركية بعد توجيه تهم تتعلق بالفساد له.

كذلك ترسل المعارضة من خلال هذا التجمع رسالة مفادها أنها تواصل إجراءاتها التي بدأتها منذ التاسع عشر من الشهر الجاري، أي منذ يوم توقيف أكرم إمام أوغلو، قبل اعتقاله رسميا بعد 4 أيام من توقيفه.