تركيا... اعتقال محامي إمام أوغلو

كشفت مصادر إعلامية تركية، اليوم الجمعة، اعتقال الشرطة المحلية محمد بهليفان، محامي رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمامأوغلو، للاشتباه في قيامه بغسل أموال.

وكتبت وكالة "الأناضول" التركية، أنه "في إطار التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول، تقرر اعتقال محمد بهليفان، بتهمة غسل أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة". وتم اعتقال بهليفان في منزله، اليوم الجمعة، كما أفادت الوكالة.

بدوره، أكد أكرم إمامأوغلو اعتقال محاميه، عبر منصة "إكس".

وشغل إمام أوغلو منصب رئاسة بلدية المدينة، منذ عام 2019، وفي عام 2024، أُعيد انتخابه لهذا المنصب بفارق يقارب 12% عن منافسه من الحزب الحاكم، وهو الآن محتجز، منذ 23 مارس/ آذار الجاري، في سجن بضاحية سيليفري بمدينة إسطنبول.

وتتواصل الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، منذ 19 مارس الجاري، في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات أوتظاهرات. وانتُخب زعيم المعارضة نوري أصلان، أول أمس الأربعاء، رئيسا لبلدية إسطنبول بالوكالة.