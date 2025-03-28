نقل ملك بريطانيا إلى المستشفى.. وإلغاء فعاليات رسمية

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، (28 آذار 2025)، أن الملك تشارلز الثالث، خضع للملاحظة الطبية لفترة وجيزة، أمس الخميس، إثر تعرضه لآثار جانبية طفيفة نتيجة علاجه من السرطان، مؤكدًا أن حالته ليست مقلقة.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أوضح القصر أن الملك عاد إلى كلارنس هاوس بعد مغادرته للمستشفى، مشيرًا إلى إعادة ترتيب جدول أعماله لليوم الجمعة، كإجراء احترازي.

وكان من المقرر أن يتسلم الملك البريطاني أوراق اعتماد سفراء 3 دول، إضافة إلى حضوره 4 فعاليات في برمنغهام، لكنه اضطر إلى إلغائها.

وفي بيان رسمي، أعرب الملك تشارلز، عن خيبة أمله لعدم تمكنه من حضور الفعاليات، مقدمًا اعتذاره لمن شاركوا في تنظيمها، وأكد تطلعه إلى إعادة تحديد مواعيد جديدة في أقرب وقت ممكن.

ورغم التكتم على تفاصيل حالته الصحية، وصف مصدر ملكي الأمر بأنه مجرد "عثرة بسيطة" في مسار العلاج، وهو أمر شائع في مثل هذه الحالات.

كما أكد المصدر على أن الملك يتعافى بشكل إيجابي جدا ويواصل عمله وإجراء المكالمات من مكتبه.