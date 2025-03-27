عراقجي: إيران تنظر بعين الشك إلى المقترحات السياسية الأمريكية

جدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، (27 آذار 2025)، موقف بلاده المتشكك تجاه العروض السياسية الأمريكية، وذلك عبر إعادة نشر مقتطفات من محادثات مسربة لكبار المسؤولين الأمريكيين خلال التخطيط لجولة جديدة من الهجمات على اليمن.

وفي منشور له على منصة "إكس"، اليوم، كتب عراقجي باللغة الإنجليزية: "الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأمريكيون أنفسهم، باتوا يرون كيف ينظر مسؤولو الولايات المتحدة إلى القضايا العالمية".

ووصف وزير الخارجية الإيراني هذه التسريبات بأنها "دليل على عدم الكفاءة الشديدة وعدم الاكتراث بحياة البشر" من قبل الإدارة الأمريكية.

وأضاف عراقجي، الذي يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة مسعود بزشكيان، أن "الموقف الأمريكي تجاه اليمن يعزز الشكوك الإيرانية تجاه أي مقترحات سياسية حديثة من واشنطن"، مؤكداً أن طهران "لن تنظر إلى هذه العروض إلا بعين الريبة والتوجس".