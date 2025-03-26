الناتو يعلن مقتل 4 جنود أمريكيين في ليتوانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، مساء اليوم الأربعاء، مقتل أربعة جنود أمريكيين فقدوا أثناء التدريب في ليتوانيا يوم الثلاثاء.

وقال روته للصحفيين في وارسو "بينما كنت أتحدث، وردت أنباء عن مقتل أربعة جنود أمريكيين في حادث في ليتوانيا".

وأفاد بأن تفاصيل الحادث الذي وصفه بـ"الخبر المروع" لا تزال غير واضحة.

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "أفكارنا مع عائلاتهم وأحبائهم".

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة الليتوانية إنها تلقت تقريرا يوم الثلاثاء، عن فقدان أربعة جنود أمريكيين ومركبة مجنزرة واحدة أثناء تدريب في شرق البلاد.

كما أعلن الجيش الأمريكي فقدان أربعة جنود في منطقة تدريب بساحة تدريب الجنرال سيلفستراس زوكاسكاس في بابرادي خارج العاصمة الليتوانية.