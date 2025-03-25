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طهران تهدد برد فعل شديد في حال تفعيل آلية الزناد


وصف المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، (25 آذار 2025)، بأن التهديد باستخدام آلية الزناد (سناب باك) بـ”مزاعم خاوية”، مبينا ان الاستخدام غير العادل لآلية الزناد سيؤدي إلى رد فعل شديد من قبل إيران.

وردا على مواقف الدول الغربية حول تفعيل آلية الزناد صرح كمالوندي: من أدوات الضغط التي تتحدث عنها الدول الغربية هذه الأيام، استخدام آلية الزناد أو ما يسمى بالـ”سناب باك”؛ في حين أنه من السخافة جدا أن تتم معاقبة إيران بسبب تجاوزات الآخرين.

وأضاف: لو كان الطرف الآخر قد التزم بتعهداته، وتم رفع “العقوبات”، ولم ينسحب من الاتفاق النووي، بطبيعة الحال كانت إيران قد أوفت بالتزاماتها ايضا.

وتابع هذا المسؤول قائلا: تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آلية الزناد، أداة ضغط مثل غيرها من التهديدات الاقتصادية والعسكرية، ومن المؤكد أنها ستقف بحزم ضد هذه القضايا وتدافع عن حقوق البلاد.

وصرح: ان نصيحتنا لهم هي أنه بدلاً من الدخول في مناقشات مثل استخدام آلية الزناد، يجب عليهم أن ينظروا إلى كيفية تعويض الخسائر، مضيفا ان إيران مستعدة دائما للحوار، ولكن الحوار لا يعني قبول الضغوط اطلاقا.

واردف كمالوندي: ان السياسات العريضة الايرانية يحددها سماحة قائد الثورة الإسلامية، وقال : إننا نسعى إلى تحقيق مصالح البلاد في إطار تلك السياسات؛ إيران بلد عظيم ولن يستسلم للضغوط.

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