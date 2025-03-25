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وزير الخارجية الروسي: محادثات الرياض ركزت على قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود


كشف سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، التي جرت أمس الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، ركزت بالدرجة الأولى على قضايا النقل البحري الآمن في البحر الأسود.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن موسكو تؤيد استئناف مبادرة البحر الأسود بشكل أكثر قبولا للجميع، وأنها تشعر بالقلق إزاء الأمن الغذائي لدول إفريقيا والجنوب والشرق العالميين ".

من جهة أخرى، اتهم لافروف الدول الأوروبية بالتناقض في ما يخص وقف الحرب في أوكرانيا، بخلاف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال إنها تتحدث عن معايير أولية لإنهاء الصراع .. وقال في هذا السياق "إنهم يتناقضون بشكل مباشر مع إدارة الرئيس ترامب، التي صرحت بوضوح أن المفاوضات الأولية بشأن معايير التسوية النهائية جارية حاليا".

وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أكد في وقت سابق اليوم، أن هناك تفاهما على استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن لكن لا توجد تفاصيل بعد ".

ولفت إلى أنه لا توجد خطط حتى الآن لإجراء محادثة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين الأمريكي دونالد ترامب، ولكن إذا لزم الأمر سيتم تنظيمها بسرعة ".

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