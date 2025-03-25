حكومة ولاية الخرطوم: معارك عنيفة وهروب جماعي لقوات الدعم السريع من العاصمة

صرّحت حكومة ولاية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بهروب جماعي لقوات الدعم السريع من العاصمة السودانية عبر جسر جبل أولياء بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، حيث ذكر مراسل القناة الروسية في السودان، إن مسيرات قتالية تابعة للجيش السوداني استهدفت أفرادا من قوات الدعم السريع بمنطقة الصحافات تقاطع باشدار في الخرطوم، فيما ألقت قوات الجيش السوداني القبض على أفراد من قوات الدعم السريع بشارع البلدية في وسط الخرطوم.

كذلك، أعلنت القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني ضبط كميات كبيرة من المعدات العسكرية في منطقة السوق العربي بالعاصمة، وقالت في بيان إن المعدات العسكرية تركتها قوات الدعم السريع أثناء فرار قواتها من منطقة السوق العربي.

وكان الجيش السوداني أعلن الاثنين مقتل 45 عنصرا من قوات الدعم السريع والاستيلاء على 3 مركبات قتالية لهم بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غرب السودان، وأضاف الجيش السوداني، في بيان له، أن العمليات العسكرية أسفرت عن إصابة 10 آخرين، مشيرا إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 6 أطفال في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر.