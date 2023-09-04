بوتين يسحق اردوغان في سوتشي

محمد صادق الحسيني ||

بصراحة ومن دون رتوش وبالعربي الفصيح:

لقد ظهر اردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك بلغة الجسد وبالمضمون مسحوقاً ومنهاراً .

بوتين لم يذهب الى انقرة رغم اصرار اردوغان واعلانه ذلك

لم يستقبل اردوغان في موسكو بل في سوتشي

ما يعني ذلك الكثير حول سورية

بوتين اعلن ضرورة حل المسألة السورية من دون املاءات خارجية…!

بوتين اعلن ايضاً فشل الهجوم الاوكراني المضاد، واضاف : لننتظر المخادعين الغربيين مذا لديهم بعد..!

وانتهاء المبادرة الاردوغانية بالقول:

لاجديد لدى احد ليضيف، خاصة وان الاوكران القوا كل التوافقات في سلة المهملات

خلاصة المؤتمر الصحفي : فشل مدوي لاردوغان في كل شئ

ما جعله يردد الشكر لبوتين لاغير

فيما كان بوتين كالصقر الذي انتهى لتوه من اكل طريدته

عالم ينهار..عالم ينهض