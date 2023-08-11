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روسيا تعلن ضرب قاعدة لـ"مرتزقة أجانب" في جنوب أوكرانيا


أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أنه ضرب "مرتزقة أجانب" في زابوريجيا، غداة قصف روسي استهدف فندقا أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة 24 شخصا بجروح في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشنكوف، "تم ضرب موقع انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب في محيط مدينة زابوريجيا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وجاء الإعلان الروسي بعد أن قالت كييف إن صاروخا روسيا أصاب فندقا، مساء الخميس ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المبنى المتضرر كان فندق Reikartz في وسط مدينة المدينة الواقعة على ضفة نهر دنيبرو.

والخميس، أفاد مسؤولون أوكرانيون أن قصفا روسيا استهدف مبنى سكنيا أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد.

وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على موقع تلغرام "اندلع حريق في مبنى سكني بعد أن قصفه المحتلون بصاروخ، تم الإبلاغ عن مقتل شخص حتى الآن".

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، أناتولي كورتييف، إن من بين الجرحى طفلة في الثالثة من عمرها وفتى يبلغ 14 عاما.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو يظهر سيارة محترقة بالقرب من فندق ريكارتز في زابوريجيا الذي تعرض لهجوم صاروخي روسي، الأربعاء، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأشار كورتييف إلى أن أربعة مبان على الأقل تضررت جراء القصف.

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